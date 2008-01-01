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Новости Латвия | 19 сентября 2018 | 15:22

В Саулкрасты построили общественный туалет за 100 000 евро

В Саулкрасты построили, возможно, самый дорогой общественный туалет в Латвии, поскольку его стоимость больше 100 000 евро, сообщает LTV.

Белая дюна в Саулкрасты — это место, где открывается прекрасный вид на море и пляж. Впрочем, чтобы им полноценно насладиться, нужно комфортно чувствовать себя. Никто не сможет наблюдать за закатом, если голова занята мыслью: «А где здесь ближайшая уборная?»

Раньше туристы должны были справлять нужду кто где, поскольку начатое еще в советское время строительство сухого туалета так и не было закончено. Сейчас самоуправление позаботилось о том, чтобы на этом месте были самые настоящие королевские апартаменты.

«Туалет достаточно большой, материалы не самые дешевые. Изначально была установка, что мы у самого красивого и популярного туристического объекта не можем построить что-то примитивное. Надо строить красиво, надолго, чтобы был устойчив к вандализму. В связи с этим туалет, если считать по всем статьям расходов, учитывая громоотвод, обошелся в 83 000 евро без НДС», — рассказывает представитель местной думы Паул Лиелманис.

Дороже всего получилось внутренне обустройство туалета — более 11 600 евро. На фасад и внешнюю обшивку потратили меньше — 9700 евро. В строительстве использовалось специально обработанное дерево, которое выдержит прибрежный климат. Немало средств ушло и на крышу, чтобы за ней было легко ухаживать. Кроме того, были установлены камеры видеонаблюдения, чтобы бороться с вандалами.

Местные жители ходят с экскурсиями в туалет, чтобы посмотреть не смываются ли вместо воды деньги. Они не скрывают, что ничего особенного не заметили.

«Я думаю, что это чересчур много, за такие деньги можно построить дом, а не только туалет», — говорит местная продавщица цветов. Похожее мнение у пенсионерки Ирены: «Я думаю, что это очень дорого стоило. У людей другие, более важные потребности есть, чем дорогой туалет».

LSM
 

LSM

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