Даугавпилсский театр представил рижанам «Джейн Эйр» #kultura1kb

Новости Культура | 19 сентября 2018 | 15:20

В рижском Дворце культуры «ВЭФ» Даугавпилсский театр с успехом представил гастрольный показ своего мюзикла «Джейн Эйр» — по знаменитому роману Шарлотты Бронте. Публика приняла постановку тепло, местами сопроводив ее и вовсе жаркими аплодисментами.

«Мне кажется, вы там в Риге про Даугавпилсский театр думаете, как американцы про русских — что мы в валенках, тулупах и ушанках», — пошутил в разговоре с Rus.lsm.lv Олег Шапошников, главный режиссер театра и постановщик «Джен Эйр». И представил еще в сентябре во Дворце культуры «ВЭФ» две комедии руководимого им театра — «Битва экстрасенса» и «Гантель для киллера» в постановке Дж.Дж.Джилинджера (4 сентября), а также мюзикл «Джейн Эйр» (18 сентября).

На сей раз перед нами — «мюзикл о любви и чести», яркими достоинствами которого стали сценография и костюмы Инги Бермак Апиах и отличное «триединство»: артистов сопровождали их «двойники» и «тройники», то есть танцующие артисты (хореограф Ирина Савельева вообще давно замечена знатоками латвийского танца, она часто представляет отличный contemporary dance) и поющие артисты (вокальный наставник — солистка Латвийской Национальной оперы Илона Багеле). Спектакль дополнен интересными видеоинсталляциями Даши Лудски.

В общем, господин Шапошников — верный последователь завета Романа Виктюка, у которого начинал свою театральную деятельность: главное, чтобы зритель не скучал! За основу взят мюзикл композитора Кима Брейтбурга, а автором либретто и текстов арий стал Карен Кавалерян — интересный материал, с которым отлично справляется молодая труппа театра. Из исполнителей ролей ярче всего выделяется, конечно, Елена Нетесина в роли Джейн Эйр — кстати, три года назад стала обладателем национальной театральной премии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучший молодой актер года» («Дебют года»).

Действительно, в Даугавпилсском театре не в валенках и ушанках ходят. Недавно тут замахнулись на «Гамлета» Шекспира (режиссер Люцина Сосновская из Польши). А популярный мюзикл «Казанова. Генриетта. Венеция» в постановке Олега Шапошникова в сентябре побывал на международном фестивале в Белоруссии.

Второго октября «Гантель для киллера» будет представлена на гастролях в Огре (в главной роли — Андрис Булис), а 12 октября труппа отправится в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, где покажет постановку Олега Шапошникова «Голый король» по мотивам сказок для взрослых Евгения Шварца и Вильгельма Гауфа.

В ноябре зрителей ждет премьера «латгальского» спектакля — по пьесе Николая Гоголя «Ревизор», режиссер Олег Шапошников. Пьесу перевела и адаптировала драматург Моника Зиле. В постановке вместе с актерами Даугавпилсского театра примут участие Янис Яранс и Роберто Мелони.

LSM



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