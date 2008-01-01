Часть тарифа на электричество необоснована — Госконтроль

Новости Экономика | 19 сентября 2018 | 15:17

Компания Sadales tikls включила в тарифы расходы, которые не всегда являются экономически обоснованными, выяснили сотрудники Государственного контроля в ходе проведенной ревизии.

Новые тарифы на услуги вступили в силу два года назад. В ходе ревизии ревизоры не получили уверенности в том, что ежегодные инвестиции в размере 62 миллионов евро происходят в приоритетном порядке. Критики удостоилась система оплаты труда и пособий. Например, в прошлом году каждый из 39 уволенных работников предпенсионного возраста получил компенсацию в среднем в размере 40 000 евро.

Кроме того, сотрудники используют служебный транспорт в большинстве случаев, чтобы добираться на работу и домой, а не для выполнения трудовых обязанностей. На эти поездки в течение двух лет было потрачено более миллиона евро.

«В ходе ревизии мы пришли к выводу, что не всегда расходы, включенные в стоимость тарифов, являются экономически обоснованными. Компания Sadales tikls получает доходы за счет своего монопольного положения. Потребители не могут выбрать другого поставщика. Следовательно, прежде чем требовать повышения тарифов, должна быть уверенность, что сделано все, чтобы сократить расходы. Например, мы считаем, что все потребители электроэнергии не должны оплачивать необоснованные поездки работников на служебном автомобиле», —заявила Государственный контролер Элита Круминя.

Председатель правления компании Sadales tikls Сандис Янсонс согласился с указанными недочетами, заявив, что компания работает над их устранением. «Мы благодарны Госконтролю, поскольку выводы доклада совпадают с нашим планом по повышению эффективности, начатым в прошлом году. Мы предусмотрели ряд мероприятий, в том числе сокращение баз и транспортных единиц, повышение эффективности нагрузки специального транспорта. Вероятно, если бы Госконтроль провел свою проверку год спустя, то все упомянутые замечания уже были бы исправлены».

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, ранее министр поручил группе контроля Минэкономики вместе с приглашенными экспертами компетентных учреждений незамедлительно проверить прозвучавшие в передаче телеканала TV3 «Ничего личного» подозрения в том, что несколько предприятий мошенничают с разрешениями в обязательной закупке на производство электроэнергии. Телепередача обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, а лицензии сохранили, подав в тесте Sadales tīkls мощность с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и используют возможность торговать электроэнергией по повышенной цене, то потребителям OIK в следующие 10 лет обойдется в сумму до 100 млн евро.

Ашераденс уже указал, что планирует провести аудит предприятий, имеющих право на компонент обязательной закупки, а также проверить порядок выдачи разрешений на подключения. По поводу одного объекта — компании Rīgas enerģija — министерство, подозревая мошенничество, обратилось в Госполицию, где начали уголовный процесс.

LSM



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