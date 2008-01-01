Среда, 19 сентября: лето возвращается

Новости Латвия | 19 сентября 2018 | 15:14

Сегодня в Латвии ожидается ясная, солнечная и жаркая погода, а температура в послеобеденное время может подняться до +27 градусов, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +24..+27 градусов. Прохладнее будет в городах на морском побережье — не более +19.

Ветер усилится, а скорость его порывов будет достигать 5-12 метров в секунду.

Жаркая погода ожидается и в Риге. После полудня столбик термометра здесь поднимется до +27 градусов, а погода будет ясной и солнечной. При этом в столице ожидается порывистый ветер – до 11 м/с.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

На этом о погоде все, хорошего вечера и досвидания

LSM



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