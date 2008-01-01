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Новости Происшествия | 18 сентября 2018 | 18:11

Под Даугавпилсом два человека погибли, отравившись газом в колодце

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), на прошлой неделе под Даугавпилсом (волость Лауцесес) погибли двое мужчин, рывших колодец. Еще один пострадавший госпитализирован.

Как отмечают в ЛРУП, один мужчина рыл на частной территории колодец, второй вызвался ему помогать, потому что копающему стало плохо. Однако, в итоге, оба скончались, отравившись углекислым газом.

Медицинская помощь оказана и третьему мужчине, который помогал пострадавшим. По делу начат уголовный процесс.

Delfi
 

Delfi.lv

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