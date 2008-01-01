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Новости Происшествия | 18 сентября 2018 | 18:09
В Латвии появились телефонные мошенники, обвиняющие жертв в "краже электроэнергии"
Госполиция предупреждает жителей Латвии о случаях, когда телефонные мошенники пытаются выманить деньги, выдавая себя за представителей компании, якобы выявившей кражу электроэнергии. Звонок производится со скрытого номера, а жертву упрекают в противозаконном поведении и угрожают обратиться в полицию, если человек не "вернет деньги".
Согласно имеющейся у Госполиции информации, несколько подобных случаев уже произошло в Видземе. Примечательно, что, когда человек задал встречный вопрос, о каком именно адресе подключения электроэнергии идет речь, мошенники сразу повесили трубку.
Чтобы не стать жертвой телефонных вымогателей, полиция просит соблюдать следующие меры предосторожности:
Быть бдительными, если при звонке на ваш телефон не высвечивается телефонный номер звонящего.
Не сообщать личную информацию: имя, фамилия, адрес, персональный код итд., пока вы не уверены, кто именно вам звонит.
Задавать звонящему наводящие вопросы, которые может знать только поставщик услуг, а не личность, выдающая себя за такого. Например, спросить, о каком именно указанном в договоре адресе или получателе услуг идет речь.
Большинство поставщиков услуг, работников телемаркетинга и проводящих опросы сотрудников звонят не поздно вечером, а в рабочее время. Поэтому к подобным звонкам вечером и ночью следует относиться с особой осторожностью.
Если получен подозрительный звонок, в котором усматриваются признаки мошенничества, следует связаться с Госполицией.
Delfi.lv
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