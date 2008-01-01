Даугавпилчан призывают вместе спланировать территорию города на следующие 12 лет

Новости Общество | 18 сентября 2018 | 18:06

17 сентября в конференц-зале Даугавпилсской городской думы (ул.Кр.Валдемара, 1) прошло общественное собрание, на котором обсуждалась первая редакция планировки территории города в период с 2019 по 2031 год. Разработчики планировки ознакомили присутствующих с основными изменениями, приоритетами и решениями, ответили на вопросы и выслушали предложения жителей.

Открывая собрание, первый заместитель руководителя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов отметил, что сейчас рассматривается один из важнейших для стратегии развития города документов, грамотная разработка которого поможет решить многие значимые для города вопросы. Руководство города надеется на активное участие жителей, обязательно выслушает и оценит все предложения.

Представители рабочей группы, разрабатывающей планировку территории, подробно и наглядно показали на площадке геопортала www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6332) , как можно изучить все материалы и подать предложения, а так же рассказали о самых существенных изменениях, включенных в новую планироку территории.

Много наработок в области транспортной инфраструктуры: в планировке зарезервированы территории для изучения мест для постройки двух возможных мостов через Даугаву, предусмотрена постройка новых городских транспортных узлов и велодорожек, продление трамвайных линий до Нового Форштадта и для соединения Поселка Химиков со Стропами, а так же многое другое.

В новой планировке территории решили отказаться от идеи обустройства кладбищ для животных в окрестностях Крыжей. Эта территория не подходит как из-за высокого уровня грунтовых вод, так и из-за высоких издержек, связанных с реализацией идеи. Как возможное место расположения кладбищ рассматривается территория Ликсненской волости (Даугавпилсский край), прилегающая к Новому Форштадту. Но вопрос требует дальнейшего рассмотрения.

Беря во внимание мнение жителей, больше не планируется создание площадки для переработки ила в окрестностях Крыжей, так как для осуществления этой идеи пришлось бы вырубить и заасфальтировать обширные территории городского леса. Этот вопрос так же находится в сфере сотрудничества с Даугавпилсской краевой думой.

Еще одно новшество: с момента утверждения новой планировки Даугавпилса, территория города будет разделяться не на микрорайоны, а на окрестности. На правом берегу Даугавы будет находиться 20 окрестностей, на левом – 5.

Во время собрания прозвучало много предложений и мнений со стороны жителей города и представителей организаций. Вся информация была зафиксирована о обязательно будет принята во внимание в ходе разработки документа.

Разработчики планировки призывают горожан активно участвовать в общественном обсуждении, так как возмоожность повлиять на функциональное зонирование, которое определяет допустимое использование каждого земельного участка, представляется раз в 10-12 лет. Особенно важно это для владельцев и законных пользователей недвижимости и земли, планирующих развивать территорию, перестраивать и строить объекты, а так же для всех, у кого есть рациональные идеи по использованию конкретных территорий города.

Общественное обсуждение 1-й редакции планировки территории Даугавпилса продлится до 10 октября 2018 года. Всё это время на портале www.geolatvija.lv, на сайте Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv, а так же в рабочее время в Градостроительном департаменте (ул.Райня 28, 3-й этаж) и в Даугавпилсской городской думе (ул.Кр.Валдемара, 1) можно ознакомиться с материалами планировки, а так же подать свои предложения. Сделать это можно в письменном виде, оставив бланк ( в думе или Градостроительном департаменте, а так же в электронном виде, подписав документ электронной подписью и выслав его на э-почту: ppdep@daugavpils.lv, info@daugavpils.lv или birojs@rp.lv.

Все материалы, касающиеся разработки планировки, в том числе и бланк для предложений, обобщены в баннере „Plānojam Daugavpili 2019. - 2031. g.” (https://www.daugavpils.lv/lv/611), размещенном на сайте самоуправления www.daugavpils.lv.

Разработчик планировки: :SIA “Regionālie projekti”, э-почта: santa@rp.lv, birojs@rp.lv, тел. – 67320809.

Руководитель разработки планировки территории Даугавпилса: руководитель Отдела развития недвижимого имущества Департамента управления собственностью самоуправления Инта Рускуле, э-почта inta.ruskule@daugavpils.lv, тел. – 654 04341.

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