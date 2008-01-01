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18 сентября
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Не самый подходящий день для того, чтобы ломать мебель. Так что стоит немножко поумерить пыл и внимательно прислушаться к голосу рассудка.
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Новости Латвия | 18 сентября 2018 | 17:50
Вторник, 18 сентября: в преддверии жары
На этой неделе волна жаркого воздуха накроет большую часть Европы, в том числе и Латвию. На три дня страна вернется в лето. Но во вторник — пасмурно.
Ближе к вечеру в некоторых городах небо прояснится. Температура воздуха — от +17 на севере и западе страны до +22 в южных и центральных районах. Весь день будет дуть слабый ветер западного и юго-западного направления.
В Риге ожидается пасмурная погода, к вечеру распогодится. Южный ветер — слабый. Температура воздуха — до +21 градуса.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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