Вторник, 18 сентября: в преддверии жары

Новости Латвия | 18 сентября 2018 | 17:50

На этой неделе волна жаркого воздуха накроет большую часть Европы, в том числе и Латвию. На три дня страна вернется в лето. Но во вторник — пасмурно.

Ближе к вечеру в некоторых городах небо прояснится. Температура воздуха — от +17 на севере и западе страны до +22 в южных и центральных районах. Весь день будет дуть слабый ветер западного и юго-западного направления.

В Риге ожидается пасмурная погода, к вечеру распогодится. Южный ветер — слабый. Температура воздуха — до +21 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM



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