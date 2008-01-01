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Новости Культура | 17 сентября 2018 | 23:07
Анастасия Сазанкова представляет свои картины
В среду, 19 сентября 2018 года, в 17.30, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится открытие персональной выставки картин под названием «Что в имени моём…» известной даугавпилсской поэтессы и художницы, обладательницы Почетной грамоты Даугавпилсской городской думы и серебряного знака “Награда года - 2014” Анастасии Сазанковой.
Анастасия Сазанкова – уроженка Беларуси, родилась на Витебщине. Закончила медицинское училище в Полоцке, потом государственный медицинский университет в Минске. Всю жизнь проработала врачом и даже выпустила книгу о лекарственных травах. А.Сазанкова состоит в Ассоциации свободных художников Латгалии, активный член культурно-просветительского общества “Уздым”; пишет картины и стихи, издает книги, участвует в работе Дневного социального центра и городских мероприятиях.
«Забывая имя – теряем себя. Забывая историю – теряем Отечество. Сохраняя память о родном крае, страдая ностальгией, даже далеко от родины мы ее дочери и сыны…», - эти строки А.Сазанковой из предисловия к ее исторической поэме «Ярослав», презентация которой состоялась весной этого года в ЦБК, как нельзя лучше подходят и к теме художественной выставки, на которой будут представлены как новые картины, так и те, которые уже знакомы по прежним выставкам.
Следует отметить, что в Центре белорусской культуры проходили презентации всех книг А.Сазанковой, персональные выставки ее картин. Вечера с участием этой творческой незаурядной личности всегда проходят в очень теплой, душевной атмосфере; здесь можно послушать белорусские песни, приобщиться к миру поэзии, непосредственно пообщаться с автором книги.
Выставка картин «Что в имени твоем...» будет открыта в ЦБК до 19 ноября.
Сердечно приглашаем вас на открытие выставки, которое состоится в среду, 19 сентября 2018 года, в 17.30, по адресу: г.Даугавпилс, ул. Алеяс, 68 (вход со двора).
ЦБК
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