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Новости Латвия | 17 сентября 2018 | 22:30

На этой неделе еще будет тепло, а потом наступит осень

Пресс-фото

Начиная со среды в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы, и температура воздуха поднимется до +23..+28 градусов. Однако уже в субботу станет прохладнее, а в воскресенье начнется астрономическая осень, свидетельствует метеорологическая информация.

Волна жары, которая наблюдается в Европе, затронет Латвию со среды по пятницу, когда температура воздуха повысится до +23..+28 градусов. Чуть прохладнее будет на западном побережье Курземе и на побережье Видземе — здесь воздух прогреется до +18..+22 градусов, сообщает агентство LETA.

В субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и грозы.

В воскресенье, 23 сентября, в 4.54 в Латвии начнется астрономическая осень, которая продлится до 21 декабря, когда начнется астрономическая зима.

LSM

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