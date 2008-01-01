В Даугавпилсе открылся новый центр диализа

Новости Общество | 17 сентября 2018 | 22:22

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В Латгалии появилось уже второе по счету отделение диализа SIA Medicīnas sabiedrība Gaiļezers, в создание которого вложено 165 тыс. евро. Расположенный в Даугавпилсе центр позволит местным пациентам, нуждающимся в заместительной терапии, получать жизненно важную услугу. Но хотя услуга эта широко доступна, у государства до сих пор нет полных данных о числе больных хроническими заболеваниями почек, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

Даугавпилчанка Людмила процедуру гемодиализа регулярно проходит вот уже четыре года подряд — теперь в новеньком дневном стационаре. Раньше приходилось каждые два дня отправляться в Даугавпилсскую региональную больницу. Хотя это не очень далеко, можно добраться на машине — Людмила предпочитает центр диализа, потому что он в самом центре города.

«Нам там сообщили, что центр будет здесь, и мы с радостью согласились сюда приходить, потому что ближе. В больнице много народу, а тут нас пока мало. Доктор из Риги часто ездит, старшая сестра очень знающая. Здесь на месте анализы берут, результаты выдают, разъясняют. Доктор все время с нами работает», — поделилась пациентка.

Руководитель нового центра, нефролог Линда Кучане рассказала, что процедура — длительная и серьезная.

«Она им требуется не менее трех раз в неделю и длится 3-4 часа, когда у пациента сделано подключение к кровеносному сосуду. Пациента через этот катетер подключают к аппарату, и аппарат очищает кровь, выполняя ту работу, которую почка сама не может выполнить. Без этой процедуры пациент нежизнеспособен».

Новый центр диализа, в который частное предприятие Medicīnas sabiedrība Gaiļezers вложило многотысячные инвестиции, в Латгалии — уже второе. Как и в государственных отделениях диализа, здесь процедуру на 100% финансирует государство. Специалисты говорят, что в целом обеспечение этой услуги в Латвии находится на хорошем уровне — однако и в нефрологии есть проблема с кадрами, а также назрели вопросы, решать которые нужно на государственном уровне.

По словам члена правления Medicīnas sabiedrība Gaiļezers Кришьяниса Ритова, предприятие реализует ряд программ, по которым оплачивает молодым нефрологам резидентуру, что позволяет привлечь молодых специалистов в Латгалию. Специально обученные нефрологи приезжают из Риги несколько раз в месяц консультировать больных почечной недостаточностью.

Трансплантолог почек, профессор Рафаэль Розенталь указал на отсутствие централизованной работы с данными о таких пациентах:

«Неизвестно, у государства нет регистра — это проблема, мне кажется. Нет регистра этих людей — сколько их, какого они возраста. Там порядка нет, над этим государство должно работать».

LSM