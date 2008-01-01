Город Даугавпилс - на 13-м месте в голосовании airBaltic о самых любимых городах Латвии

Новости Общество | 17 сентября 2018 | 17:46

В честь столетия государства латвийская авиакомпания airBaltic хочет еще больше повысить узнаваемость Латвии в мире, дав 14 новым самолетам AirbusA220-300 названия самых любимых латвийских городов. airBaltic приглашает каждого проголосовать за свой любимый город. Через неделю после начала голосования на 13-м месте - город Даугавпилс.

В целом на данный момент получено 53 000 голосов. В настоящее время в список самых популярных городов входят Цесис, Валмиера, Алуксне, Кулдига и Смилтене. Даугавпилс от лидера отстает на 3 733 голоса. Голосование продлится до 10:00 21 сентября, а это означает, что в списке самых популярных городов еще могут произойти существенные изменения. Проголосовать можно здесь: https://lv100.airbaltic.com/ru.

Чтобы определить 14 самых популярных и любимых городов, все желающие приглашаются отдать свой голос за один из 76 городов Латвии, которые расположены в далеких и близких регионах страны. Названия этих городов будут включены в визуальное оформление Airbus A220-300. Новый дизайн привлечет больше внимания иностранных туристов к нашей стране, а особенно - к этим особым городам, когда пассажиры садятся и высаживаются из самолета.

Самолет Airbus A220-300 гарантирует превосходный полет и такие удобства для пассажиров, как более широкие кресла, большие иллюминаторы, больше места для ручной клади в салоне, улучшенные туалеты и другие усовершенствования. Новый самолет также значительно тише – он производит в четыре раза меньше шума. Кроме того, в настоящее время это один из самых «зеленых» самолетов в мире, потому что Airbus A220-300 является первым летательным аппаратом с полностью прозрачной декларацией воздействия на окружающую среду его жизненного цикла, способствуя уменьшению выбросов CO2 и NOX соответственно на 20% и 50%.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic добавила в свою сеть маршрутов три новых направления из Таллина – в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Дополнительно к этому airBaltic начнет следующим летом прямые полеты по новому маршруту Рига-Штутгарт.

Коротко об airBaltic:

airBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) – это самая пунктуальная авиакомпания в мире, соединяющая Балтийский регион с 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 80,05% акций. Ларсу Туэсену через полностью принадлежащее ему ООО AircraftLeasing 1 принадлежат около 20% акций. Во флоте airBaltic 34 самолет, в том числе 11Airbus A220-300, 11 Boeing 737 и 12 Bombardier Q400Next Gen. airBaltic является обладательницей многочисленных международных наград, присужденных за высокое качество услуг, инновационный сервис и достижения в области проведенной реструктуризации бизнеса. В 2017 году авиакомпания получила награду CAPA как региональная авиакомпания года, а в 2018 году airBaltic была удостоена награды ATW «Лидер рынка». В 2014, 2015, 2016 и 2017 году airBaltic добилась лучших показателей пунктуальности в мире.

Дополнительная информация:

Алиса Бриеде, Руководитель по корпоративной коммуникации

АО AirBalticCorporation

Международный аэропорт «Рига»

Эл. почта: pr@airbaltic.lv

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