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Новости Общество | 17 сентября 2018 | 17:42

Бизнес LAVKA

Легко ли быть молодым предпринимателем? Какие первые шаги? Где найти смелость? На эти и многие другие вопросы команда LAVKA решила найти ответы, пригласив молодых и опытных предпринимателей.

21 сентября в 17:00 в рамках V Международного Восточно-Балтийского бизнес-форума пройдем “Бизнес LAVKA”, где в неформальной атмосфере поговорим о бизнесе и вызовах, с которыми соприкасается предприниматель. Своим опытом будут делиться:

Татьяна Лайтане (Руководитель агентства детских праздников “Chucha chacha”);
Виталий Янпавлис (Руководитель IT компании “Vitcake”);
Леонард Янкелович и Карел Кокеш (Производство бронированных машин “DARTZ MOTORZ COMPANY”,руководитель/руководитель департамента развития)
Все встречаемся на “Бизнес LAVKA” 21 сентября в 17:00 в торговом центре “Ditton nams” (павильон “Muzejs”, 2 этаж)!

Вход бесплатный!

Язык мероприятия: русский, латышский, английский.

Проект LAVKA – это цикл разговоров на лавочке, посвященных различным темам, о которых будут рассказывать приглашенные гости в неформальной атмосфере.

На мероприятии будет проводиться видео и фотосъемка.

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