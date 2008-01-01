Понедельник, 17 сентября: дожди и усилившийся ветер

Новости Латвия | 17 сентября 2018 | 17:33

Начало новой недели ознаменуется преимущественно пасмурной погодой, ветер окрепнет, во многих местах ожидается дождь, прогнозируют метеорологи.

С утра юго-западный ветер на взморье будет порывистым, до 16 м/сек., днем усилится местами до 19 м/сек. На остальной территории Латвии он достигнет скорости 10-15 м/сек.

В течение дня много где будут небольшие кратковременные дожди — больше на севере Латвии.

Воздух днем прогреется до +14 градусов на северо-востоке и до +16..+20 в остальной части страны.

В Риге пасмурно, время от времени небольшой дождь. Южный, юго-западный ветер усилится до 14 м/сек. До +19 градусов.

LSM



LSM