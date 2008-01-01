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Новости Латвия | 15 сентября 2018 | 00:06

В ближайшие дни ожидается умеренно-теплая погода

lsm.lv

В ближайшие дни во многих регионах Латвии ожидаются кратковременные дожди и умеренно-теплая погода, прогнозирует Global Forecast System, пишет ЛЕТА.

В Курземе в субботу ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. В воскресенье осадков будет меньше, они в основном пройдут в Видземе и на севере Латгале. В понедельник над Латвией с запада пройдет новая зона осадков, а во вторник существенных осадков не прогнозируется.

Засуха, которая продолжается на части территории Латвии, в ближайшее время сохранится, так как общее количество осадков будет небольшим.

Со среды, 19 сентября, в Латвию начнет поступать более теплый воздух из Центральной Европы, и дневная температура может превысить +20 градусов, а ночная — +10 градусов.

Делфи

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