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Новости Латвия | 15 сентября 2018 | 00:06
В ближайшие дни ожидается умеренно-теплая погода
В ближайшие дни во многих регионах Латвии ожидаются кратковременные дожди и умеренно-теплая погода, прогнозирует Global Forecast System, пишет ЛЕТА.
В Курземе в субботу ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. В воскресенье осадков будет меньше, они в основном пройдут в Видземе и на севере Латгале. В понедельник над Латвией с запада пройдет новая зона осадков, а во вторник существенных осадков не прогнозируется.
Засуха, которая продолжается на части территории Латвии, в ближайшее время сохранится, так как общее количество осадков будет небольшим.
Со среды, 19 сентября, в Латвию начнет поступать более теплый воздух из Центральной Европы, и дневная температура может превысить +20 градусов, а ночная — +10 градусов.
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