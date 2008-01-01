Белорусское общество «Уздым» ярко отпраздновало свое 25-летие!

Новости Культура | 14 сентября 2018 | 23:35

Уздым Уздым

Начало сентября 2018 года для белорусской диаспоры Даугавпилса ознаменовалось грандиозным праздником. Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым» весело и с размахом отметило свое 25-летие. В субботу, 9 сентября 2018 года, в концертном зале Дома Единства в формате «Голубого огонька» прошло чествование одной из старейших и крупнейших белорусских организаций Даугавпилса.

В приграничном с Беларусью Даугавпилсе проживает около 8 000 белорусов. В начале 1990-х, на волне подъема национального самосознания, чтобы сохранить свою национальную самоидентичность, белорусы начали поиск белорусских корней на латгальской земле. И в результате этого возникло Белорусское культурно-просветительское общество "Уздым", официально зарегистрированное в Министерстве юстиции Латвии 6 июля 1993 года как общественная организация. Именно эта дата является официальным днем рождения общества «Уздым», и в этом году ему исполнилось 25 лет.

Белорусское общество «Уздым» – яркий цветок в венке славянских народов Даугавпилса, одна из самых активных и деятельных организаций среди многочисленных национальных обществ города. Цель деятельности общества – способствование национальному возрождению, белорусской культуры, языка, исторической памяти, помогать объединению белорусов, которые по разным причинам и в разное время переехали жить в Латвию, поддержка связей с Беларусью. Общество проводит многочисленные мероприятия, направленные на популяризацию белорусских традиций, народных праздников, белорусского языка, принимает активное участие в проводимых в Латвии и Беларуси культурных мероприятиях, чем способствует активному объединению белорусов, позитивному межкультурному диалогу и процессу интеграции в разнообразной культурной жизни многонационального Даугавпилса.

У истоков создания общества стояла большая инициативная группа, одиннадцать из которых стали ее учредителями: Константин Капуста, Станислав Володько, Зинаида Силиня, Иосиф Реут, Николай Науменко, Лариса Ярошевич, Евгения Гуляева, Евгений Шебуцкий, Зенон Бурый, Николай Павлович, Александр Корнацевич. Шаг за шагом все эти годы "Уздым" писал свою историю; много сил к этому приложили также Татьяна Бучель, автор "Летописи" о белорусском обществе, Николай и Ольга Павловичи, Анастасия Сазанкова и многие другие.

Ребенка мало родить, его надо поднять на ноги и воспитать, - говорят в народе. Поэтому в разные году в деятельности белорусского общества принимали активное участие самые разные люди, менялся состав Правления, председателями которого в свое время были: Николай Павлович, Станислав Володько, Татьяна Бучель, Борис Иванов, Валерий Амбросов, Людмила Синякова. Сейчас Правление возглавляет Жанна Романовская. Ряды членов «Уздыма» постоянно пополняются и каждый, кто пришел в общество – это талант, это самобытность, это увлеченные и творческие люди, которые много своего личного времени, душевного тепла и таланта отдают на благо общества.

И вот такие неравнодушные и активные люди собрались в уютном зале Дома Единства, за красиво оформленными и стильно накрытыми столиками, чтобы всем вместе отметить замечательный юбилей – 25-летие своей организации. Открыли торжественное мероприятие воспитанники белорусской воскресной школы «Вяселка», исполнившие танец «Беларусь мая синявокая».

Разделить радость праздника «Уздыма» пришли: председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим, заместитель председателя думы Янис Дукшинский, председатель Даугавпилской краевой думы Янина Ялинская, руководитель Управления культуры г.Даугавпилса Элеонора Клещинская. В числе высоких гостей были консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Николай Романкевич, консул-советник Генерального консульства Российской Федерации Наталья Пустовалова, председатель Союза белорусов Латвии Валентина Пискунова, член правления Союза белорусов Латвии и председатель рижского белорусского общества «Прамень» Елена Лазарева.

В качестве почетных гостей на сцену были приглашены все учредители общества «Уздым», каждый из которых выступил с поздравительным словом и получил в знак благодарности цветы и членские билеты. Поэт Станислав Володько прочел свое посвящение «Уздыму, а Зинаида Силиня исполнила акапельно песню «Шэры конь».

Ну, а какой же праздник у белорусов обходится без гостей? А их на празднике было очень много, потому что благодаря широте души, доброте, отзывчивости и искренности у белорусов много друзей и партнеров как по всей Латвии, так и за рубежом. С торжественными поздравлениями на сцену выходили наши друзья из Минска и Браслава, из Висагинаса (Литва), представители белорусских обществ Дагды, Резекне, Ливаны, Прейли.

С юбилеем «Уздым» поздравили даугавпилсские Центры латышской, русской, польской и белорусской культур; латышское, украинское, польское, литовское, еврейское, татарское национально-культурные общества; поэты и художники Даугавпилса; коллективы Центра белорусской культуры: «Купалинка», «Спадчына», «Лянок», «Пралески», «Паулинка». Письменные поздравления пришли от объединения белорусов мира «Бацькаўшчына” (Минск), Елгавского белорусского товарищества «Лянок» и рижского белорусского общества «Свитанак»; Нарвское белорусское общество «Сябры» (Эстония).

А где у белорусов праздник, там, конечно же, веселье, песни, танцы. И все это в высшей степени блистательно обеспечил ансамбль народной музыки и песни «Траецкия музыки» из г.Борисова (Беларусь). Музыканты так весело, задорно и зажигательно исполняли белорусские народные песни, что никто не мог усидеть на месте, почти все многочисленные гости вечера пускались в пляс. Волшебные звуки белорусской дуды, цымбал, скрипки, гитары, баяна и других музыкальных инструментов в руках талантливых музыкантов в сочетании с белорусскими танцами, присказками-пожеланиями от художественного руководителя ансамбля Светланы Вашкевич создавали неповторимую праздничную атмосферу. Музыкальные нотки добавили также гости из Висагинаса, творческие коллективы Центра белорусской культуры, солисты, барды.

Юбилейное торжество общества «Уздым» прошло в рамках осенних Дней белорусской культуры в Латвии, посвященных 100-летию Латвийской Республики и 15-летию Союза белорусов Латвии (СБЛ), в который входит и «Уздым». Поэтому презентация вышитого белорусского рушника СБЛ и тематическая газета «Прамень», а также передвижная литературная выставка «Жизнь в Сове» и выставка белорусских ремесленных изделий стали логическим дополнением к яркому и масштабному празднику в Даугавпилсе.

Мероприятие удалось на славу, за что общество «Уздым» сердечно благодарит Центр белорусской культуры и всех своих искренних друзей, партнеров, помощников и меценатов.



Уздым