Новости Культура | 14 сентября 2018 | 23:34

21 сентября в 15.00 в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко состоится презентация книги, рассказывающей о жизни Силвы Линарте, и открытие мемориальной выставки художницы «Пейзажи души».

21 сентября в 15.00, воздавая дань уважения памяти известной художницы, педагога по искусству Силвы Линарте (1939-2018), состоится презентация книги «Истории жизни художников, родившихся в Латгале. Силва Линарте». Затем в 16.00, во время проведения церемонии торжественного открытия нового выставочного сезона, будет открыта особая, посвященная памяти художницы экспозиция. Она разместится в медитативной «Комнате тишины».

Книга, рассказывающая о жизни художницы Силвы Линарте, - второе издание в серии «Истории жизни художников, родившихся в Латгале». Книга создана Даугавпилсским Арт-центром им. Марка Ротко совместно с обществом «DIVRUNA». Опубликованная история жизни – это объемный и содержательный рассказ самой художницы о своей жизни и творческой деятельности на протяжении почти 80 лет. Книгу дополняют комментарии, подготовленные редактором Заней Мелане, а также фотографии из семейного архива художницы и репродукции художественных работ из коллекции Центра Ротко.

Издание книги финансово поддержали Агентура развития Латгальского региона, Государственный фонд капитала культуры и АО «Латвияс валстс межи».

С книгой, рассказывающей о жизни художницы Силвы Линарте, все желающие могут познакомиться в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко. Мемориальная экспозиция будет работать до 4 ноября 2018 года.



Центр М.Ротко