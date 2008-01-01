Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 сентября
Международный день мира
Именины:
Санда, Сандия, Сания, Санита, Санта / Маргарита, Марфа
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодняшний день создан для любви. Используйте его с толком.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.162 ()
|GBP
|0.89 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|79.4322 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Аэропорт ждет частных инвестиций
Даугавпилсскому аэропорту быть, - убеждены депутаты городской думы, утвердив положение конкурса о пр ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. В Латгалии под колесами машины погибла молодая женщина
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. В Даугавпилсе активно вводят сортировку отходов
6. Зато нас по головке погладят! {230}
7. Презентация книги, рассказывающей о жизни Силвы Линарте
8. В Центре Ротко отметят 115-ю годовщину со дня рождения художника Марка Ротко
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Завершилась подача заявок на конкурс по ремонту квартир самоуправления
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 14 сентября 2018 | 23:34
Полиция разыскивает пропавшего месяц назад мужчину
Даугавпилсский участок полиции разыскивает Дмитрия Белоусова (1980 г.р.), который в последний раз выходил на контакт с родственниками 10 августа. Известно, что мужчина проживал в Даугавпилсе, в микрорайоне Химиков.
Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы светлые.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110, 65403302 или 65403310.
Добавить комментарий