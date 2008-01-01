Полиция разыскивает пропавшего месяц назад мужчину

Новости Происшествия | 14 сентября 2018 | 23:34

Даугавпилсский участок полиции разыскивает Дмитрия Белоусова (1980 г.р.), который в последний раз выходил на контакт с родственниками 10 августа. Известно, что мужчина проживал в Даугавпилсе, в микрорайоне Химиков.

Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110, 65403302 или 65403310.

Delfi