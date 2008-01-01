Во время застолья мужчине нанесли смертельное ранение

Новости Происшествия | 14 сентября 2018 | 23:34

kriminal.lv kriminal.lv

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), вечером 12 сентября в результате ножевого ранения, полученного в ходе вечеринки в деревне под Краславой, скончался 39-летний мужчина.

Как отмечают в ЛРУП, информация из деревни Казаново (волость Удришу Краславского района) поступила на пульт дежурного в 21.13. По предварительным данным, между двумя друзьями, распивавшими алкоголь, возник конфликт, переросший в поножовщину. Один из мужчин нанес своему приятелю ножевое ранение в ногу, к приезду медиков тот уже не подавал признаков жизни.

Подозреваемый 1975 г.р. задержан и помещен в изолятор временного содержания. По делу начат уголовный процесс.

Делфи