Есть идеи по развитию пляжа в микрорайоне Ругели

Новости Общество | 14 сентября 2018 | 19:34

Заместитель председателя городской думы Янис Дукшинскис подал на рассмотрение Градостроительной комиссии вопрос о видении развития пляжа в микрорайоне Ругели.

Видение, разработанное специалистами Градостроительного департамента, было предложено для оценки членам комиссии. Рассматривались варианты зонирования пляжа у части водоёма, принадлежащей самоуправлению. Есть возможность создать у водоёма как места для пассивного отдыха, так и зоны активного отдыха.

Янис Дукшинскис отметил, что благоустройство места отдыха надо начинать постепенно. В первую очередь необходимо решить вопрос с парковочными местами и подъездной дорогой, а так же привести в порядок сам берег.

В результате обсуждения было принято решение продолжить работу над более детализированным видением развития пляжа.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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