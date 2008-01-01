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Новости Общество | 14 сентября 2018 | 19:34
Есть идеи по развитию пляжа в микрорайоне Ругели
Заместитель председателя городской думы Янис Дукшинскис подал на рассмотрение Градостроительной комиссии вопрос о видении развития пляжа в микрорайоне Ругели.
Видение, разработанное специалистами Градостроительного департамента, было предложено для оценки членам комиссии. Рассматривались варианты зонирования пляжа у части водоёма, принадлежащей самоуправлению. Есть возможность создать у водоёма как места для пассивного отдыха, так и зоны активного отдыха.
Янис Дукшинскис отметил, что благоустройство места отдыха надо начинать постепенно. В первую очередь необходимо решить вопрос с парковочными местами и подъездной дорогой, а так же привести в порядок сам берег.
В результате обсуждения было принято решение продолжить работу над более детализированным видением развития пляжа.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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