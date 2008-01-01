Есть два претендента на покупку здания бывшей 7-й школы и прилегающей территории

Новости Общество | 14 сентября 2018 | 19:32

На очередном заседании Градостроительной комиссии были заслушаны предложения по развитию территории у бывшей 7-й школы на Форштадте. Со своими предложениями выступила местная группа предпринимателей SIA „LDO invest” и SIA „Biplan group”и представители инвестора из Турции, который так же изъявил желание развивать объект.

Предприниматели, представляющие SIA „LDO invest” и SIA „Biplan group”, работают в Латвии и уже реализовали в Даугавпилсе один проект. Они планируют создать на базе бывшей 7-й основной школы 3-х звездочную гостиницу и развивать деятельность детских лагерей. В свою очередь Турецкие инвесторы хотят открыть гостиницу и деловой комплекс.

Комиссия решила направить вопрос о проведении аукциона на рассмотрение Даугавпилсской городской думы. При этом существует несколько строгих условий: пляж, расположенный на территории, должен быть публично доступным, а работы должны начаться не позже, чем в течение 5 лет. В противном случае самоуправление выкупит назад имущество, но за 80% от уплаченной суммы.

Результаты аукциона утвердят депутаты на заседании думы, предварительно ознакомившись с видением инвестора по развитию объекта.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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