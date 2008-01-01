В Даугавпилсе планируют привести в порядок старые и установить новые стационарные туалеты

Новости Общество | 14 сентября 2018 | 19:30

12 сентября на заседании Градостроительной комиссии Даугавпилсской городской думы рассматривался вопрос о стационарных туалетах, расположенных на территории города.

Проблема санитарных объектов стоит довольно остро, жалуются как туристы и гости города, так и сами даугавпилчане. Биотуалеты, установленные во многих точках города, проблему не решают. Поэтому было принято решение начать восстанавливать работу уже имеющихся на данный момент стационарных туалетов в сквере Пумпура и на улице Валкас. Планируется установить новые стационарные туалеты в парке Дубровина, в парке на Эспланаде и на площади Виенибас.

Члены Градостроительной комиссии во время заседания ознакомились с презентацией об опыте других городов в этом вопросе и возможностях его решения в Даугавпилсе.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils



Daugavpils.lv