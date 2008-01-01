Параолимпиец из Даугавпилса Юрий Семёнов завоевал золото на Чемпионате Европы

Новости Спорт | 14 сентября 2018 | 19:28

Депутаты Даугавпилсской городской думы акцептировали присвоение денежных премий спортсменам, которые завоевали призовые места на международных соревнованиях. Среди награжденных – пловец Юрий Семёнов, который завоевал бронзовую и золотую медаль на параолимпийсом Чемпионате Европы.

Плаваньем Юрий занимается вот уже 18 лет, когда в трёхлетнем возрасте родители отвели его в бассейн 16 средней школы. Уже в девятилетнем возрасте Юрий стал воспитанником спортивной школы. Сейчас тренируется с двумя тренерами: Игорем Грановским и Харальдом Лучковским.

В марте этого года спортсмен удачно стартовал на соревнованиях высокого уровня. В Копенгагене была завоёвана бронзовая медаль на дистанции 50 метров брасом, что дало ему право выступить на Чемпионате Европы в Дублине, где Юрий стал единственным представителем Латвии.

На этих соревнованиях наш пловец стартовал в трёх дисциплинах: 400 метров вольным стилем, 100 метров брасом, а также 100 метров на спине. В брасе Юрий был третим, в дистанции на спине ему не было равных. Обойдя ближайшего конкурента на 3,4 секунды, Юрий завоевал золото.

Соревнования были важны для квалификации на Чемпионат мира, который пройдёт в следующем году в Малазии. Если и там даугавпилсский спортсмен будет результативен, то сможет получить путёвку на Параолимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году. На сегодняшний день это цель и мечта спортсмена. А пока Юрий старательно тренеруется, занимается с маленькими пловцами и получает профессию учителя спорта в Даугавпилсском Университете.

Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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