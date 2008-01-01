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Новости Общество | 14 сентября 2018 | 19:26
В учебных заведениях Даугавпилса продолжаются масштабные проекты по модернизации
На этой неделе представители Даугавпилсской городской думы и Департамента развития обследовали несколько учебных заведений, в которых ведутся или закончены работы по модернизации и реновации.
Во время обследования были проведены встречи с руководителями проектов, строителями и представителями строительного надзора. Обсуждали текущую ситуацию на строительных объектах.
В настоящее время в нескольких учебных заведениях Даугавпилса реализуются масштабные проекты по модернизации. Часть объектов успешно сдана в эксплуатацию, на части из них – работы продолжаются.
В двух школах города реализуется проект по улучшению материально-технической базы и упорядочиванию инфраструктуры, согласно современным требованиям. В его рамках в Русской средней школе-лицее были модернизированы кабинеты естественных наук, где провели косметический ремонт, закупили удобную мебель, оборудовали современными коммуникационными и информационными технологиями. Проведены перепланировка актового зала, косметический ремонт спортивного зала, раздевалок и душевых. В учебном заведении заменены светильники на экономичные, с использованием LED ламп, а также установлены жалюзи. Все работы здесь закончили до начала учебного года. В продолжение проекта в школе установят интерактивный экран, компьютер с программатурой для учителей, систему управления компьютерного класса, преобретут планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры. Также, здесь появятся трибуна для лектора, стол и кресла для конференций, система для проекции видео и звуковая аппаратура.
Третья средняя школа также участвовала в этом проекте. К новому учебному году её учащихся ждали отремонтированные и обустроенные помещения.
В школе обновлена система отопления, вентиляция, электроинсталляция, система пожарной безопасности. Во многих кабинетах и лабораториях проведён косметический ремонт и установлено новое оборудование. Перестроен актовый зал, приобретён комплект звукового оборудования и проектор с экраном.
На нескольких объектах работы продолжаются. Полным ходом идёт работа на строительной площадке школы «Саулес», где на сегодняшний день уже закончили возведение стен и перекрытий первого этажа. Строители уже заливают бетоном конструкции 2 этажа. Руководство школы надеется, что к началу следующего учебного года учащиеся переедут в новое здание.
Продолжаются работы в Даугавпилсской государственной гимназии. В учебном корпусе установлена система отопления, обустроена канализация и система вентиляции, которая соответствует всем требованиям ЕС. Оборудованы санитарные узлы для лиц с ограниченными возможностями. Сейчс ведутся работы по установке лифтов. Масштабные изменения ждут спортивный зал, где в дополнение к новой системе вентиляции укрепили стропила и, в скором времени, уложат специальное напольное покрытие. В результате школа получит самое современное поле для флорбола в городе. В актовом зале установлены акустические панели, которые обеспечат как шумоизоляцию, так и хорошую акустику внутри помещения.
Бассейн школы демонтирован и полностью готов к новому этапу проекта. Здесь будет новое современное технологическое оборудование и освещение, построят санузлы для лиц с ограниченными возможностями.
В свою очередь, представитель строительного надзора Язеп Шестерс отметил, что все работы движутся к завершению, однако, впереди комплексные проверки, так как качество работы должно соответствовать всем директивам ЕС.
На двух объектах осуществляются проекты по повышению энергоэффективности. В спортивном зале Польской гимназии на улице Марияс на прошлой неделе установили деревянные перекрытия крыши. Окончание этого этапа работ позволит быстро продолжать последующие работы. На следующей неделе на стройплощадку доставят окна, а в конце сентября запланирован монтаж панелей кровли. Работы ведутся согласно графика и строители прогнозируют, что закончатся они к концу апреля 2019 года.
Реновация одного корпуса 32 детского дошкольного учреждения практически закончена. Сейчас ведутся работы во втором корпусе. В рамках проекта здания утеплят, реновирую систему отопления и вентиляции.
В эксплуатацию все здания, в которых сейчас ведутся работы, будет принимать Государственное бюро по контролю за строительством. Это требует от участников процесса соблюдения всех высоких стандартов строительства и контроля.
Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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