Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 сентября

Международный день мира

Именины:
Санда, Сандия, Сания, Санита, Санта / Маргарита, Марфа

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Если бы можно было снимать те картины, которые проносятся в вашем воображении, Голливуд бы давно разорился. Предайтесь фантазиям, сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
9 .. 11 C
Утро
11 .. 13 C
День
17 .. 19 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Аэропорт ждет частных инвестиций

Даугавпилсскому аэропорту быть, - убеждены депутаты городской думы, утвердив положение конкурса о пр ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. В Латгалии под колесами машины погибла молодая женщина

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. В Даугавпилсе активно вводят сортировку отходов

6. Зато нас по головке погладят! {230}

7. Презентация книги, рассказывающей о жизни Силвы Линарте

8. В Центре Ротко отметят 115-ю годовщину со дня рождения художника Марка Ротко

9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

10. Завершилась подача заявок на конкурс по ремонту квартир самоуправления

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 14 сентября 2018 | 19:23

Программа «Красивое лето в библиотеке» прощается до следующего года

Вместе с уходом лета в Латгальской Центральной библиотеке и филиалах завершилась программа поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке». Уже седьмой год школьники и группы детских летних лагерей, приняв участие в разносторонних мероприятиях, интересно и с пользой провели свободное время в библиотеке.

Мероприятия для индивидуальных участников программы каждый четверг проводились во всех шести филиалах Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ), а тематические занятия для групп детских летних лагерей помимо филиалов были предложены также ЛЦБ и Информационным центром США. С июня по август в программе «Красивое лето в библиотеке» приняли участие 244 индивидуальных участника и 1314 детей из летних лагерей.

Все лета индивидуальные участники программы читали, оценивали и обсуждали книги, участвовали в тематических и познавательных занятиях, квестах, викторинах и конкурсах, мерились силами в турнирах по настольным и интеллектуальным играм, рисовали, клеили и создавали в творческих мастерских, обретали новые навыки и новых друзей. По окончании программы в конце августа самые активные и старательные дети были награждены призами – подарочными картами и сладкими сюрпризами.

В рамках программы группам детских лагерей были предложены разные тематические и интерактивные занятия. Посетив Латгальскую Центральную библиотеку, дети в увлекательной форме узнали историю различных изобретений. Мероприятия Информационного центра США ознакомили с культурой Соединенных Штатов Америки и раскрыли интересные факты о многих часто используемых вещах и устройствах, которые когда-то были изобретены на территории этой страны. Тем временем филиал ЛЦБ Детская библиотека «Зилите» проводил творческую мастерскую «От изображения к истории».

С нетерпением будем ждать следующего лета и все новых участников в программе поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке». До встречи через год!

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Яна Конопецка
654 76345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 