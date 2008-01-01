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Новости Общество | 14 сентября 2018 | 19:23
Программа «Красивое лето в библиотеке» прощается до следующего года
Вместе с уходом лета в Латгальской Центральной библиотеке и филиалах завершилась программа поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке». Уже седьмой год школьники и группы детских летних лагерей, приняв участие в разносторонних мероприятиях, интересно и с пользой провели свободное время в библиотеке.
Мероприятия для индивидуальных участников программы каждый четверг проводились во всех шести филиалах Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ), а тематические занятия для групп детских летних лагерей помимо филиалов были предложены также ЛЦБ и Информационным центром США. С июня по август в программе «Красивое лето в библиотеке» приняли участие 244 индивидуальных участника и 1314 детей из летних лагерей.
Все лета индивидуальные участники программы читали, оценивали и обсуждали книги, участвовали в тематических и познавательных занятиях, квестах, викторинах и конкурсах, мерились силами в турнирах по настольным и интеллектуальным играм, рисовали, клеили и создавали в творческих мастерских, обретали новые навыки и новых друзей. По окончании программы в конце августа самые активные и старательные дети были награждены призами – подарочными картами и сладкими сюрпризами.
В рамках программы группам детских лагерей были предложены разные тематические и интерактивные занятия. Посетив Латгальскую Центральную библиотеку, дети в увлекательной форме узнали историю различных изобретений. Мероприятия Информационного центра США ознакомили с культурой Соединенных Штатов Америки и раскрыли интересные факты о многих часто используемых вещах и устройствах, которые когда-то были изобретены на территории этой страны. Тем временем филиал ЛЦБ Детская библиотека «Зилите» проводил творческую мастерскую «От изображения к истории».
С нетерпением будем ждать следующего лета и все новых участников в программе поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке». До встречи через год!
Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Яна Конопецка
654 76345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv
Daugavpils.lv
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