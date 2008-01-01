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Новости Латвия | 14 сентября 2018 | 19:21

Пятница, 14 сентября: сухо, не холодно, но пасмурно

Сегодняшний день будет теплым, но пасмурным. При этом, краткосрочные осадки возможны лишь на западе страны.

Днём в Латвии погоду определит юго-восточная переферия циклона.

Ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны без осадков, на западе местами возможен небольшой, кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, умеренный. Максимальная температура воздуха +15…+20 градусов.

LSM
 

LSM

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