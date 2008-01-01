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Новости Латвия | 12 сентября 2018 | 21:42
Минимальная зарплата учителей повышена до 710 евро
С сентября этого года минимальная зарплата учителей за ставку будет повышена на 30 евро до 710 евро, постановил во вторник Кабинет министров.
Таким образом правительство выполняет утвержденный в начале этого года график повышения зарплат учителей.
Повышены также ставки оплаты труда руководителей учебных заведений, их структурных подразделений и методистов - работникам учреждений образования с числом учащихся от 100 до 500 минимальная ставка повышена на 50 евро. На 35 евро до 785 евро увеличена ставка методиста.
Норма будет распространяться примерно на 24 129 педагогов общего образования, 12 159 дошкольных педагогов, 2426 педагогов профобразования, 7350 учителей образования по интересам и 4144 педагога профессионально направленного образования.
Дополнительное финансирование на повышение минимальной зарплаты учителей составит 6,168 млн евро в 2018 году, 17,588 млн евро в 2019 году и далее каждый год.
Ранее минимальная зарплата за учительскую ставку повышалась два года назад, когда была утверждена модель оплаты труда учителей. Ее разработка начиналась в 2014 году, когда министром образования была Ина Друвиете. Тогда ставка была повышена с 420 до 680 евро.
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