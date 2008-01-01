В четверг ветер сохранится, но будет больше солнца

Новости Латвия | 12 сентября 2018 | 21:36

Пресс-фото Пресс-фото

В четверг в Латвии ожидается меньше осадков, однако ветер по-прежнему будет довольно сильным, сообщает агентство ЛЕТА.

Днем воздух прогреется до +17..+20 градусов. Порывы западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.

В Риге в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, в пригороде - до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

TVnet.lv