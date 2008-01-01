Хоккейная команда «Dinaburga» начала сезон с убедительных побед

Новости Спорт | 12 сентября 2018 | 21:24

Пресс-фото Пресс-фото

В субботу, 9 сентября, в Даугавпилсском ледовом дворце состоялась первая домашняя игра хоккейной команды «Dinaburga», сыгранная в Юниорской лиге развития (JAHL). Результатом встречи стала уверенная победа со счетом 13 – 1 над ХК «Zemgale Juniors».

В речи, произнесенной перед игрой, председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим пожелал юным хоккеистам удачного сезона и выразил уверенность в том, что старт в Юниорской лиге развития поспособствует их спортивному мастерству и профессиональному росту.

В первой выездной игре этого сезона наши хоккеисты со счетом 8 – 4 одержали победу над командой «Prizma».

В дебютном чемпионате Юниорской лиги развития стартуют 9 команд: ХК «Venta 2002», ХК «Zemgale/JLSS», «Prizma», «Dinaburga», «Rīga 2002», «Mārupe/AKO», «Pārdaugava», «Valmieras HK» и «Liepājas SSS».

Каждая из команд во время чемпионата проведет турнир в четыре круга. Затем четыре лучших команды встретятся в турнире, состоящем из двух кругов, в результате которого и будет определен чемпион Юниорской лиги развития.

К участию в чемпионате допускаются хоккеисты 1998 – 2001 года рождения. Так же каждая из команд может заявить на игру не более 3 игроков 1996 – 1997 года рождения. Четыре команды («Venta 2002», «Mārupe/AKO», «Valmiera HK» и «Dinaburga») могут дополнительно заявить троих игроков 1996 года рождения и старше.

Информацию подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы с использованием материалов Латвийской федерации хоккея.

Daugavpilslv