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Новости Культура | 12 сентября 2018 | 21:21
Вышла в свет детская книга о жизни насекомых
Даугавпилсское общество творческой интеллигенции DINA-ART издало книгу «Самые... Самые...». Книга выпущена в сотрудничестве с Латвийским обществом энтомологии. Даугавпилсская городская дума выделила софинансирование на издание книги из Фонда поддержки общественных организаций.
В книгу вошла информация о насекомых, а так же стихи даугавпилсских поэтов Лидии Васараудзе и Евгения Голубева на латышском и русском языках.
Размер софинансирования со стороны думы составляет 300 евро.
Книга издана в 100 экземплярах и будет передана детским садам и школам города.
Цель авторов книги – не только побудить детишек к чтению, но и улучшить их знания о природе и мире насекомых.
Daugavpils.lv
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