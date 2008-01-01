Вышла в свет детская книга о жизни насекомых

Новости Культура | 12 сентября 2018 | 21:21

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Даугавпилсское общество творческой интеллигенции DINA-ART издало книгу «Самые... Самые...». Книга выпущена в сотрудничестве с Латвийским обществом энтомологии. Даугавпилсская городская дума выделила софинансирование на издание книги из Фонда поддержки общественных организаций.

В книгу вошла информация о насекомых, а так же стихи даугавпилсских поэтов Лидии Васараудзе и Евгения Голубева на латышском и русском языках.

Размер софинансирования со стороны думы составляет 300 евро.

Книга издана в 100 экземплярах и будет передана детским садам и школам города.

Цель авторов книги – не только побудить детишек к чтению, но и улучшить их знания о природе и мире насекомых.

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