Центр белорусской культуры открыл новый творческий сезон

Новости Культура | 12 сентября 2018 | 21:19

ЦБК ЦБК

7 сентября 2018 года в зале Даугавпилсского университета состоялся концерт открытия нового творческого сезона Центра белорусской культуры.

Культура каждого народа начинается с языка, букваря, письменности, литературы и образования. Все эти вечные ценности обозначены в календаре праздников - День знаний, День белорусской письменности, 400-летие белорусского букваря; и именно им было посвящено начало нового творческого сезона Центра белорусской культуры (ЦБК).

Торжество открыл консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Николай Романкевич, который отметил важность сохранения своей национальной культуры.

Мероприятие продолжила презентация передвижной выставки “Жизнь в Слове” из фондов Государственного музея истории белорусской литературы (Минск), которую представил сотрудник учреждения Андрей Мельников. 11 стендов, подготовленных на основе научных исследований, рассказывают об истории белорусского языка и литературы. Между даугавпилсским Центром белорусской культуры и Государственным музеем истории белорусской литературы подписано соглашение о сотрудничестве, и это уже шестая литературная выставка из Беларуси в Даугавпилсе.

В Центре белорусской культуры работает хоровая капелла “Спадчына”, название которого переводится как “наследие”. Оправдывая свое имя, творческий коллектив под руководством педагога и дирижера Янины Антоновны Юзефович исполняет белорусские песни, которые являются классикой белорусской культуры, духовные произведения. В этом году “Спадчына” празднует свой первый юбилей – 5 лет, и это праздничная дата прошла красной нитью через концертную программу. Ансамбль представил зрителям песни, с которыми недавно выступал на фестивале “ФЭСТ” в Дагде и на “Вишневом фестивале” в Глубоком (Беларусь).

Руководитель ЦБК Жанна Романовская поздравила коллетив “Спадчына” с юбилеем и вручила его руководителю Я.Юзефович благодарственную грамоту. Друзей добрыми словами и музыкальными подарками поздравили ансамбль белорусской народной песни “Купалинка”, танцевальный ансамбль “Лянок”, вокальный ансамбль “Пралески”, театральная студия “Паулинка”, ансамбль аккордеонистов “Квитнеючы май”, бард Виталий Михайловский. А гость из Беларуси Андрей Мельников исполнил под гитару песни на слова белорусского поэта Максима Богдановича.

Творческий сезон Центра белорусской культуры открыт! Добро пожаловать на мероприятия!

Центр белорусской культуры