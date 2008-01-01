Годовая инфляция выросла почти до 3%

Новости Латвия | 12 сентября 2018 | 21:04

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Потребительские цены в Латвии в августе 2018 года по сравнению с июлем снизились на 0,1%, годовая инфляция (потребительские цены в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года) достигла 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами, в августе вырос на 2,4%.

Цены на товары за месяц понизились на 0,2%, на услуги - повысились на 0,2%, за год - повысились на 2,8%.

Наибольшее влияние на изменение уровня цен за месяц оказали понижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,8%), связанные с транспортом товары и услуги (на 0,7%) и повышение цен на связанные с жильем товары и услуги (на 0,5%), одежду (на 1,7%) и обувь (на 2,4%), здравоохранение (на 0,6%).

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня цен за год оказали повышение цен на связанные с транспортом товары и услуги, связанные с жильем товары и услуги (на 4,9%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 5,9%), группу различных товаров и услуг (на 4,3%), здравоохранение (на 3,4%), а также понижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

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