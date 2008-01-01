Рукодельница из Прейли связала для Папы Римского тёплые носки

Новости Общество | 12 сентября 2018 | 20:30

AFP AFP

Латвийские рукодельницы связали к приезду Папы Римского Франциска 118 пар теплых носков, но подарят понтифику только одну, сообщает LTV7.

Носки небесно-голубого цвета будут согревать ноги Папы Римского зимними ватиканскими вечерами — пару связала рукодельница из Прейли Силвия Скривля.

«Я приятно взволнована, и это очень трогательно. Когда я вязала носки, то хотела, чтобы в узоре была связь с Аглоной и Богородицей. Я ношу всё время медальон Богородицы, и на одной его стороне точно такой рисунок, как я связала. А бело-голубой цвет — потому что на изображении Богородицы, на которое я смотрела, у неё бело-голубое одеяние», — рассказала она.

Идея связать для Папы Римского носки принадлежит журналу «Вестник Католической Церкви» и благотворительной организации Caritas Latvija. Было объявлено, что одна пара будет подарена понтифику, а остальные отправят на Украину, для пострадавших в военном конфликте.

«Поскольку вязание — это медитативный процесс, мы призывали людей молиться, просить о мире во всем мире, чтобы это была и духовная работа. Кто-то прислал носки по почте в Ригу. Другие принесли носки во время праздника в Аглоне. Люди приносили носки и по одной паре, и по несколько пар. И был такой трогательный момент, когда женщина сказала — эта пара носков за меня, а эта за моих детей. То есть каждая пара носков — как молитва за семью. Люди развили идею», — рассказала Ингрида Лисенкова, глава информационного отдела Католической церкви Латвии.

Латвийские рукодельницы связали в общей сложности 118 пар носков и десяток пар рукавиц. Для народного голосования, которое прошло в эти выходные во время культурного форума «Белая Ночь», были отобраны 20 пар.

«Носки все были красивые, но некоторые выглядели слишком маленькими, и мы выбрали подходящие для мужской ноги. Мы не писали в Ватикан, не задавали вопрос о размере ноги Папы Римского, выбирали на глаз, примерно 42-43-го размера», — добавила Лисенкова.

Самая острая борьба разгорелась между голубыми носками и бело-красными — число голосов у них было равным. Окончательное решение приняло жюри.

«У голубых носков было красивое пожелание, которое мы просили написать, у белых такого не было. Это и определило победителя. Пусть на этих носках нет традиционного латышского узора, но есть глубокая идея. В открытке, которая была приложена к носкам, говорится о том, что латвийская земля посвящена Богородице в 13-м веке — и мастерица желает, чтобы того, кому эти носки достанутся, Богородица сопровождала в каждом его жизненном шаге», — пояснила Лисенкова.

Есть у этих носков и небольшой секрет — их можно носить как голубой стороной наружу, так и белой. Подарок будет вручён Папе Римскому Франциску 24 сентября во время его визита в Латвию.

LSM