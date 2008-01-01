В Даугавпилсе стартует фестиваль музыки и искусств ReStArt

Новости Культура | 12 сентября 2018 | 20:22

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В середине сентября в Даугавпилсе стартует VII Международный фестиваль музыки и искусств ReStArt. Он проходит с 2012 года и стал одной из визитных карточек города.

— Особенность нынешнего ReStArt — акцент на латвийских музыкантов, певцов, художников, фотографов, в том числе даугавпилсских, мы ведь живем в год столетия Латвии. Но гости тоже будут, в том числе из ближайших стран-юбиляров — Литвы и Эстонии, — рассказал Rus.Lsm.lv бессменный организатор фестиваля, композитор и музыкант, директор Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока Айвар Брок. — Еще в этом году мы постарались расширить пространство наших сценических площадок: будем выступать не только в концертном зале Дома Единства, но и пойдем в торговый центр, парк Дубровина, двор «крепостной» галереи «Белый конь».

Особенностью ReStArt-2018 можно считать и очень смелое смешение жанров и эпох — с одной стороны, латышская музыка барокко, ей уже 300 лет; с другой — современный альтернативный рок. Так что я всем говорю: этой осенью не спешите в европейские столицы, приезжайте к нам!

Фестиваль начнется 14 сентября концертом барочного оркестра Collegium Musicum Riga, завершится 19 октября малым даугавпилсским Праздником песни, в нем выступят местные участники XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца. 20 сентября любителей музыки ждет встреча с Каунасским городским симфоническим оркестром, 22 сентября состоится уже традиционный праздник улицы Ригас – главной улицы Даугавпилса, 7 октября вместе с Daugavpils Band споют знаменитые мама и дочка – Ольга и Диана Пирагс. Ну, и так далее.

Всего в программе фестиваля ReStArt — более двух десятков концертов, выставок, художественных акций, флешмобов. Вход на многие мероприятия свободный, цены билетов на концерты не превышают 3 евро.

LSM