Завершилась подача заявок на конкурс по ремонту квартир самоуправления

Новости Общество | 11 сентября 2018 | 18:45

В Даугавпилсе, в рамках проекта, планируется создать Дом молодёжи и Групповые квартиры на улицах Полигона и Виршу.

На улице Виршу отремонтируют три квартиры самоуправления, на улице Полигона – четыре. На ремонт квартир по улице Виршу заявки подали 4 претендета, на Полигона – 3 претендента. В настоящий момент проходит оценка поданной фирмами документации и предложений. Отметим, что предварительно была разработана техническая спецификация, в соответствии с которой, претенденты должны были предоставить свои финансовые предложения. В технической спецификации отражены весь объём работ и необходимое оборудование.

Во всех квартирах 3-4 комнаты. В объём работ включены демонтаж, ремонт балконов, ремонт жилых помещений, замена дверей и окон, ремонт кухонь и установка в них оборудования и мебели, ремонт санитарных узлов с установкой сантехники, а также замена вентиляции и электроинсталляции. В расходы включены также оплата труда ремонтников и налоги.

Все работы будут вестись в соответствии с решением Думы об участии в реализации плана деинституализации. Самоуправлению необходимо было предоставить инфраструктурное решение. Согласно Закону о самоуправлениях, его субъекту необходимо рационально и целесообразно распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом.

Оценив жилой фонд, находящийся в распоряжении, самоуправление приняло решение предложить данное инфраструктурное решение, а именно, создавая Дом молодежи и групповые квартиры, привести в порядок своё имущество, а также расширить спектр социальных услуг для своих жителей.

Добавим, что финансирование ремонтных работ ведётся структурными фондами ЕС.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

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