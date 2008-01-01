«Раудупиете» Даугавпилсского театра: увидеть человека

Новости Культура | 11 сентября 2018 | 18:43

7 сентября в экспериментальном зале Даугавпилсского театра состоялась премьера спектакля «Раудупиете», созданного по одноименной пьесе Анны Бригадере. Режиссер спектакля Юрис Йонелис дал зрителям возможность избавиться от стереотипа восприятия Раудупиете и увидеть в ней человека. Иеву Раудупиете.

Как отмечает режиссер, Анна Бригадере в своей пьесе сделала главную героиню более человечной, она дала ей имя Иева и предложила другой финал. Раудупиете не разрушена и не уничтожена страстью, она женщина, стремящаяся к любви и счастью, допускающая на этом пути ошибки и, как мы все, имеющая право на второй шанс.

В спектакле роль Раудупиете исполняет Кристине Вейнштейна, она призналась, что, узнав о роли, испытывала смешанные чувства – страх и радость. Эта работа очень отличается от того, что приходилось играть раньше. Актриса согласна с концепцией Юриса Йонелиса: «Мы в разговорах с режиссером часто пользовались понятием «адвокаты Раудупиете». Может быть, это звучит пафосно, но она всего лишь человек со сломанной жизнью. Многие вещи, происходящие в жизни как бы случайно, мы обозначаем словом «судьба». Можно ли убежать от судьбы? Самый главный судья нашей Раудупиете – невозможность простить себя – свои мысли, чувства, поступки».

Финал спектакля открытый, он позволяет каждому зрителю решить, каким будет ответ Раудупиете на предложение Карлиса жить дальше. Каким видит будущее своей героини исполнительница главной роли?

«Я верю: Иеву ждет новый расцвет. И мне кажется правильным, что мы показываем ее зрителю не во время кульминации прежней одурманивающей страсти, а как бы во время первых заморозков, паузы, за которой последует новое цветение», - ответила Кристине Вейнштейна и добавила, «что научилась у своей героини в каждой безысходной ситуации видеть рубежи, открывающие новые возможности. И эти возможности надо ловить и реализовывать! Фразу «Как-то проживу эту жизнь» можно произнести 100 интонациями, важно найти верную и двигаться вперед».

Над визуальным оформлением спектакля работали сценограф Кришьянис Элвикс и художница по костюмам Мария Розите-Витола. Хореограф - Карлис Божс, художник по свету – Сергей Васильев, редактор текста – Линда Килевица.

В ролях: Кристине Вейнштейна, Вадим Богданов, Эмилс Гайлумс, Ритварс Гайлумс, Эгилс Вилюмовс, Занда Манкопа, Ольга Максимова, Николай Гедзюн, Мирослав Блакунов.

Спектакль на латышском языке, продолжительность – 1 час 15 минут; постановка адресована зрителям старше 14 лет.

Ближайший спектакль – 14 октября в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Спектакль создан при поддержке Государственного Фонда культурного капитала.

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