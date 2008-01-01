Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 сентября
День программиста
Именины:
Иза, Изабелла / Геннадий
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1585 ()
|GBP
|0.8903 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.1609 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Аэропорт ждет частных инвестиций
Даугавпилсскому аэропорту быть, - убеждены депутаты городской думы, утвердив положение конкурса о пр ...
2. Зато нас по головке погладят! {230}
3. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. День невероятной цены в Даугавпилсском театре
7. Дни Европейского культурного наследия 2018 в Даугавпилсской крепости
8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
9. Цель сборной Латвии по футболу — первое место в группе в Лиге наций
10. В городе пройдёт 7-й Фестиваль «Даугавпилс ReStArt 2018»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 11 сентября 2018 | 18:41
В Даугавпилсе активно вводят сортировку отходов
В начале сентября в Даугавпилсе начали установку специальных контейнеров для сбора стекла. Введение отдельного сбора этого вторсырья поможет не только улучшить среду, но и снизить счета горожан за вывоз бытовых отходов.
Красивые зелёные контейнеры в виде колокольчика устанавливает SIA “AADSO” по договору с фирмой “Eco Baltia Vide”. Они будут размещены во всех микрорайонах города, у магазинов и у мест отдыха. Управление коммунального хозяйства призывает горожан использовать контейнеры по назначению.
В колокольчиках можно оставлять стеклянную упаковку: банки и бутылки, предварительно ополоснув их от остатков пищи и этикеток. Такой материал будет полностью годиться для переработки. Оговоримся, что контейнеры установлены в плане эксперимента. В последствии коммунальщики оценят, не попадают ли в контейнеры другие отходы. Место дислокации колокольчиков в зависимости от запроса, также можно будет сменить. Как показывает практика, используют контейнеры для стекла не только даугавпилчане, но и жители края, которые ответственно относятся к среде.
В ближайшее время SIA “AADSO” установит в городе еще 50 подобных контейнеров у многоквартирных домов и ещё 50 – для сбора упаковки из пластика и металла. Таким образом, для даугавпилчан будут созданы все условия для сортировки бытового мусора и снижению расходов на его вывоз.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий