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Новости Общество | 11 сентября 2018 | 18:41

В Даугавпилсе активно вводят сортировку отходов

В начале сентября в Даугавпилсе начали установку специальных контейнеров для сбора стекла. Введение отдельного сбора этого вторсырья поможет не только улучшить среду, но и снизить счета горожан за вывоз бытовых отходов.

Красивые зелёные контейнеры в виде колокольчика устанавливает SIA “AADSO” по договору с фирмой “Eco Baltia Vide”. Они будут размещены во всех микрорайонах города, у магазинов и у мест отдыха. Управление коммунального хозяйства призывает горожан использовать контейнеры по назначению.

В колокольчиках можно оставлять стеклянную упаковку: банки и бутылки, предварительно ополоснув их от остатков пищи и этикеток. Такой материал будет полностью годиться для переработки. Оговоримся, что контейнеры установлены в плане эксперимента. В последствии коммунальщики оценят, не попадают ли в контейнеры другие отходы. Место дислокации колокольчиков в зависимости от запроса, также можно будет сменить. Как показывает практика, используют контейнеры для стекла не только даугавпилчане, но и жители края, которые ответственно относятся к среде.
В ближайшее время SIA “AADSO” установит в городе еще 50 подобных контейнеров у многоквартирных домов и ещё 50 – для сбора упаковки из пластика и металла. Таким образом, для даугавпилчан будут созданы все условия для сортировки бытового мусора и снижению расходов на его вывоз.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

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