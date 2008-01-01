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Новости Культура | 11 сентября 2018 | 18:38
В Центре Ротко отметят 115-ю годовщину со дня рождения художника Марка Ротко
21 сентября, в пятницу, в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко вернисаж 8 новых выставок ознаменует открытие выставочного сезона, посвященного празднованию 115-й годовщины со дня рождения всемирно известного художника (уроженца Даугавпилса) Марка Ротко. Кроме того, в этот день пройдут творческие мастерские для детей, состоится концерт итальянского дуэта и пресс-конференция.
В рамках юбилейного празднества в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко в 13.00 состоится перформанс «Красное смещение» объединения музыкантов «Passepartout Duo». Это специально созданное для Даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко 40-минутное выступление итальянских музыкантов. Вдохновение для написания этого концерта музыканты черпали в поздних произведениях Ротко и уникальной эстетике середины 20-го века. Оно основано на импровизации музыкальной пьесы Терри Райли «Дориан Ридс» и создает музыкальный пейзаж, который выливается в красочные ассоциации и напоминает живопись красных цветовых полей Ротко.
После концерта, в 14.00, состоится встреча с художниками (авторами выставок) или их кураторами. Они познакомят присутствующих с идеей и концепцией своей выставки, выделят основные моменты, характеризующие новый осенний выставочный сезон в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко.
В новом выставочном сезоне будет открыта экспозиция, посвященная памяти Даугавпилсской художницы Силвы Вероники Линарте. Выставка будет размещена рядом с залом оригиналов Марка Ротко. В свою очередь в 15:00 состоится презентация издания «Истории жизни художников, родившихся в Латгале. Силва Линарте».
Параллельно с презентацией книги в 15:00 у здания Ротко центра будет проходить творческая мастерская под названием "Рисуем своё будущее вместе". В рамках Европейских дней сотрудничества в творческой мастерской примут участие младшие ученики "Саулес Школы" и участники международного симпозиума живописи "Марк Ротко 2018".
Кульминация праздника - в 16.00 - церемония торжественного открытия нового выставочного сезона.
Новый осенний выставочный сезон, посвященный 115-й годовщине со дня рождения Марка Ротко, - это встреча прошлого с настоящим, взгляд в будущее. Выставка литовских художников НАСЛЕДИЕ рассказывает о национальном достоянии. Художница Сандра Крастиня в выставочном проекте ЭКРАН рассуждает о времени, памяти, власти и героях. В своих работах она рассказывает об актуальном для нее сегодня. В проекте ДВА ШАГАЛА границы времени ломают работы двух художников разных эпох – Марка Шагала и Йонаса Даниляускаса. Работы всемирно известного художника Марка Шагала предоставлены музеем Марка Шагала в Витебске (Беларусь). Литовский же художник Йонас Даниляускас вдохновлялся творчеством М. Шагала. Рассказывает о прошлом и дает напутствие будущему израильский проект НЕЗАВИСИМОСТЬ В РАБОТАХ РОДИВШИХСЯ В ЛАТВИИ БРАТЬЕВ ШАМИР. Выставка сестер-близнецов Илоны Линарте-Ружа и Даце Пудане ПОХОЖИЕ КОДЫ рассказывает о сегодняшнем дне и преемственности в обучении. Прошлое и нынешнее в будущем объединяют две мемориальных выставки – ПЕЙЗАЖИ ДУШИ Силвы Линарте и MAXIMALISM FOREVER! (ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНО!) керамиста Маруты Рауде. Отзывы о Марко Ротко и его достижениях в прошлом, но актуальное сегодня можно будет увидеть на итоговой выставке участников международного симпозиума живописи «Mark Rothko 2018».
21 сентября с 11.00 до 16.00 вход в Центр Ротко по особой акционной цене – сменные экспозиции (секторы B, C, D вместе) - 1,50 EUR, постоянная экспозиция «Марк Ротко. Жизнь и творчество» (сектор А) - 3.00 EUR. В свою очередь, стоимость общего билета на все выставки – 4.50 EUR. После церемонии торжественного открытия выставочного сезона вход на все выставки, в том числе и постоянную экспозицию, – свободный.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ*:
13.00 концерт дуэта „Passepartout Duo” (Италия) в концертном зале Центра Ротко
14.00 пресс-конференция в конференц-зале Центра Ротко
15.00 презентация книги «История жизни художницы Силвы Вероники Линарте» в конференц- зале Центра Ротко
15.00 творческая мастерская для детей во дворике Центра Ротко
16.00 церемония торжественного открытия нового выставочного сезона во дворике Центра Ротко
*Вход на мероприятия бесплатный.
Выставки нового выставочного сезона можно посетить до 4 ноября 2018 года.
Благодарим за поддержку: Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, посольство США в Латвии, посольство Израиля в Латвии, Программу европейского трансграничного сотрудничества между Латвией, Литвой и Беларусью, SIA Valmiermuiža, DEVONA.
Подробности и аннотации к выставкам:
http://www.rothkocenter.com/ekspozicijas
Фото к публикации:
- Новый выставочный сезон. Выставка «Экран». Автор Сандра Крастиня.
Контактная информация:
Māris Čačka
maris.cacka@daugavpils.lv
+371 65430246
Следите за информацией:
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