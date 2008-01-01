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Если вы сможете выкроить время для устройства вечеринки, или вас пригласят на уже устроенную - успех вам будет обеспечен. Сегодня вам не удастся отвертеться от почетного звания "Душа общества".
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 11 сентября 2018 | 18:31
Вторник, 11 сентября: пасмурно, дождливо и уже прохладнее
Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и прохладная погода. Местами возможны дожди, прогнозируют синоптики.
Согласно прогнозам, зона осадков пересечет всю территорию Латвии, начиная с Курземе. Ожидается пасмурная погода, временами дожди, возможны грозы.
Ветер южный, юго-западный, умеренно-сильный, к вечеру на побережье станет порывистым. Максимальная температура воздуха +19…+24 градусов.
В Риге сегодня облачно, временами дождь. Воздух прогреется до +19…+21 градусов.
LSM
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