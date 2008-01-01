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Новости Латвия | 11 сентября 2018 | 18:31

Вторник, 11 сентября: пасмурно, дождливо и уже прохладнее

Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и прохладная погода. Местами возможны дожди, прогнозируют синоптики.

Согласно прогнозам, зона осадков пересечет всю территорию Латвии, начиная с Курземе. Ожидается пасмурная погода, временами дожди, возможны грозы.

Ветер южный, юго-западный, умеренно-сильный, к вечеру на побережье станет порывистым. Максимальная температура воздуха +19…+24 градусов.

В Риге сегодня облачно, временами дождь. Воздух прогреется до +19…+21 градусов.

LSM
 

LSM

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