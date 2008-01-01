Дни Европейского культурного наследия и «Бал – вечеринка!» в Даугавпилсской крепости

Новости Культура | 10 сентября 2018 | 20:28

В этом году 15 сентября Даугавпилсская крепость традиционно примет участие в днях Европейского культурного наследия. Темой мероприятия будет: «Даугавпилсская крепость – база Латвийской армии в межвоенное время и возрождающиеся культурно-историческое наследие в наши дни».

Таким образом в центре внимание окажется существование крепости в 20 - 30 годы 20-го века, когда здесь была дислоцирована 4 Земгальская дивизия армии Латвии. В те времена жизнь била ключом! В крепости проходили военные парады, приёмы гостей, учения и, конечно, балы.

На протяжении этого года в крепости проходило много балов, но до сих пор не было ни одного, который тематически был бы связан с 20 – 30 годами 20-го века. Поэтому в этот раз будет исправлено это досадное упущение. На бал может прийти любой желающий. Главное помнить, что в этот день все гости бала перенесутся во времени из 21 века в начало 20 века. Значит внешний вид дам и господ должен соответствовать эпохе. Если не знаете, что было модно в Латвии межвоенного периода, то смело звоните руководителю общества «Atmiņu lāde» Ирене Войтане, которая сможет вам рассказать о всех нюансах костюмов. Но если в вашем гардеробе нет соответствующего наряда, то его можно арендовать у общества «Atmiņa lāde».

«Бал – вечеринка!» начнется в 20:00 в помещении исторического провиантского магазина (склад продовольствия) по улице Николая 9, которое находится рядом с хорошо известным «Призраком крепости». Цена за участие: 3,00 EUR с персоны или 5,00 EUR с пары. Участников мероприятия будут ждать танцы, музыка и шампанское. Записаться на «Бал – вечеринку!» можно до 14 сентября по телефону +371 22425156 (Ирена).

В том случае, если количество участников не превысит 30 человек, мероприятие будет отменено.

Дополнительная информация:

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости

Тел.: Tālr.: +371 65424043, +371 28686331

cietoksnis@daugavpils.lv

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