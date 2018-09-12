Правила Кабинета Министров № 384: локальная канализация должна быть герметичной

Новости Общество | 10 сентября 2018 | 20:24

Лето в этом году выдалось жарким, однако купальный сезон омрачило одно обстоятельство: в озере Шуню в самое тёплое время купаться было запрещено. Причина проста – высокая концентрация болезнетворных микробов в воде. Специалисты-экологи объяснили это попаданием в водоём фекальных масс и высокой температурой воды, в которой размножение патогенной флоры идёт активнее.

Благодаря особенностям рельефа, городские водоёмы собирают в себя все нечистоты, попадающие в почву.

Частный сектор в Даугавпилсе исторически строился вокруг водоёмов, строился на возвышенностях. Сотнями лет жители Юдовки и Нового строения, Гривы и Погулянки, Нидеркун и других микрорайонов частной застройки пользуются колодцами и выгребными ямами. Сотнями лет нечистоты из сухих туалетов просачиваются в подземные воды города, загрязняя источники питьевой воды и водоёмы.

Являясь хорошим фильтром для твёрдой составляющей фекальных масс, почва плохо фильтрует болезнетворные микроорганизмы. Рано или поздно вся эта патогенная микрофлора попадает в колодцы, реки и озёра. Азот и фосфор, растворённый в нечистотах, уходя в водоёмы, вызывает цветение воды. Она зеленеет, водоросли быстро размножаются и быстро гибнут, распространяя неприятный запах разложения. В такой воде не покупаешься. Кроме этого, сухой туалет, является потенциальным источником заражения питьевой воды в колодцах.

Учёные выделяют около 20 заболеваний, которыми можно заразиться через воду. Многие из них требуют длительного лечения в стационаре, некоторые из них при несвоевременной терапии могут перейти в хронические формы. Самые безобидные – различные кишечные инфекции

Ситуация усугубляется тем, что большинство сливных ям в частном секторе не герметичны и расчитаны на природную фильтрацию, которая не обеспечивает обеззараживания сточных вод. Правила Кабинета Министров № 384 требуют установки герметичных ёмкостей для сбора канализационных стоков, их переодической откачки, для того, чтобы не допустить попадания сточных вод в грунт и распространение неприятных запахов. Правила обязывают самоуправления создать регистр децентрализованных канализационных систем на своей территории и контролировать их эксплуатацию, вести регистрацию поставщиков услуг ассенизации. Предприятие «Даугавпилс уденс», имеет всю необходимую инфраструктуру для обеспечения реализации норм требований правил Кабинета Министров.

По адресу Даугавас, 32 на территории очистных сооружений предприятия «Даугавпилс уденс» построен современный пункт приёма сточных вод. Весь процесс абсолютно герметичен. Здесь нет неприятных запахов, так как приёмка максимально автоматизирована. В планах предприятия – создание еще нескольких в разных микрорайонах частной застройки.

Надо сказать, что за последние 20 лет качество очистки сточных вод на предприятии резко возрасло. Этому способствовала реализация нескольких европейских проектов по улучшению инфраструктуры водного хозяйства города. Сточные воды поступают в отделение механической очистки, где происходит отделение твердой и жидкой фракций. Пройдя через улавливатель песка, вода попадает в своеобразный лабиринт, где специальными приспособлениями собирается жир. Затем вода течёт в огромные аэротанки, в которых происходит биологическая очистка. После отстаивания уже чистая вода сливается в Даугаву. Процесс очистки сточных вод максимально автоматизирован, однако за всем процессом пристально следят операторы, которые в любой момент могут предотвратить аварийные ситуации. Качество очистки здесь в приоритете: современная лаборатория постоянно проводит мониторинг чистой воды, уходящей с предприятия в реку.

Упорядочить ситуацию с децентрализованной канализацией на территории города – очередной вызов для самоуправления. Его задача – создать удобную инфраструктуру для сбора сточных вод у частного сектора, а также наведение порядка на пока ещё стихийном рынке услуг ассенизации. Со своей стороны самоуправление надеется на добросовестность собственников частных домов, которых правила Кабинета Министров № 384 обязывают привести в порядок ёмкости для сбора канализационных стоков, сделать их герметичными или установить локальные системы очистки сточных вод. Ведь чистая вода – залог здоровья нас, наших детей и внуков.

Сюжет подготовлен отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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