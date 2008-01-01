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Новости Культура | 10 сентября 2018 | 20:19
Спектакль «Казанова. Генриетта. Венеция» приглашен на фестиваль в Беларусь
Когда Даугавпилсский театр в 2015 году отправлялся на «Славянский базар в Витебске», никто не ожидал, что танцевальный спектакль «Казанова. Генриетта. Венеция» так взволнует сердца белорусских зрителей, что поедет 13 сентября в Беларусь в третий раз. «Казанова. Генриетта. Венеция» примет участие в международном театральном фестивале «Белая Вежа» в Бресте.
Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» является одним из самых значимых культурных событий Бреста, города, который, по словам организаторов фестиваля, уже в течение 20 лет способствует развитию театрального искусства в Беларуси. В рамках фестиваля на сцене Брестского академического театра драмы и на других сценических площадках состоится знакомство с театральными традициями разных стран и современными тенденциями сценического искусства и драматургии. В этом году в фестивале примут участие 25 коллективов из 10 стран, в том числе и Даугавпилсский театр с постановкой «Казанова. Генриетта. Венеция».
С помощью языка танца и пластики, экспрессивной музыки и стихов Марины Цветаевой спектакль исследует душу самого знаменитого обольстителя женщин, жившего в 18 веке. Его душа была способна всякий раз любить искренне и страстно. Танцевальный спектакль «Казанова. Генриетта. Венеция» - это впечатляющее и динамичное шоу с масштабными декорациями и оригинальными визуальными эффектами. На сцене стирается граница между драматическими актерами и танцевальной труппой театра, совместными усилиями создается единое художественное пространство. Эта постановка стала первым экспериментом такого рода в Даугавпилсском театре и послужила основой для дальнейших танцевальных спектаклей, которые в данный момент являются неотъемлемой частью театрального репертуара.
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