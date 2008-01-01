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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 10 сентября 2018 | 20:11

Назовем самолет именем любимого города – голосуем за Даугавпилс!

Компания «airBaltic» предлагает проголосовать за любимый город и назвать его именем самолёт. В честь столетия Латвии компания решила назвать 14 новых самолётов в честь 14 популярнейших городов страны.

Одним из этих названий может стать «Даугавпилс». Проголосовать за свой город можно здесь (https://lv100.airbaltic.com/ru). Голосование продлится до 21 сентября!

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

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