Остапенко поднялась в рейтинге, а Севастова — слегка просела

Новости Спорт | 10 сентября 2018 | 20:05

Латвийская звезда женского тенниса Алена Остапенко сохранила десятое место в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA) после выступления в открытом чемпионате США. А вот Анастасия Севастова, прошедшая до полуфинала «Большого шлема», отступила на одну позицию и занимает 19-й строчку «топа».

Остапенко, как и годом ранее, в Нью-Йорке добралась до третьего круга турнира. Этого хватило для того, чтобы сохранить место в ТОП-10. Пополнила копилку очков рейтинга и Анастасия Севастова, однако финалистки турнира прежде находившиеся в рейтинге еще ниже Анастасии, набрали еще большее количество баллов, что позволило им подвинуть Севастову в рейтинге на одну позицию

LSM



LSM