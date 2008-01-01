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Новости Латвия | 10 сентября 2018 | 20:02
Пациенты задолжали больницам 10 млн евро
Восточная больница ввела новую услугу — смс с напоминанием о долге. Пациенты задолжали латвийским стационарам миллионы евро. И взыскать деньги непросто. Некоторые пациенты указывают неверные номера телефонов и адреса. Другие и вовсе скрывают своё имя. Но отказать в помощи стационар не может. Даже если знает пациента как злостного неплательщика.
Только в восточной больнице за прошлый год не рассчитались за оказанные услуги 4 тысячи пациентов. Задолжав почти полмиллиона евро. В больнице Страдиня в 2017 году не оплачены счета на 230 тысяч евро. Должников — 7 тысяч человек.
«Если вы в магазине набираете тележку с продуктами, у вас нет мысли, что можете просто уехать домой. И забыть об этом. Вы знаете, что будут последствия. То же самое и в больнице», - говорит представитель Восточной больницы Ингуна Потетинова.
Больше всего неоплаченных услуг — в отделении неотложной помощи. Нередко пациенты не знают, что если вызов оправданный, то бесплатны только услуги скорой. За все консультации, анализы и исследования в стационаре нужно платить пациентский взнос.
«Сразу предлагается, если есть возможность, заплатить на месте. Если нет возможности, в течение двух недель или можно делить этот платеж. Пациент направляется в специальный кабинет, где ему все рассчитывают, а потом платит по частям», - говорит специалист по обслуживанию клиентов Восточной больницы Жанна Нестерова.
Если услугу не оплатить в течение нескольких месяцев, стационар обращается к услугам коллекторов. С их помощью удаётся взыскать примерно четверть от общего объема задолженностей. Впрочем, пациентов, по их словам, такой способ взыскания долга обижает.
«Мы опять нашли способ, как еще идти на уступки людям — начали посылать смс с напоминаниями, что у людей есть долг перед больницей», - отметила Потетинова.
Общий долг по неоплаченным счетам в Восточной больнице — 4,7 млн евро. В больнице Страдиня — миллион евро.
В стационарах говорят — далеко не всегда человек не платит только потому что не может.
«75% от общих долгов — на сумму до тридцати евро. Эти цифры говорят о том, что далеко не всегда причина долга — неплатежеспособность пациента. (..) Зачастую пациенты указывают неверные данные о себе — номера телефонов, адреса. Некоторых вообще невозможно идентифицировать. Это те, кого привозят с улицы на карете «скорой» помощи», - отмечает представитель больницы Страдиня Янита Вейнберга.
В больнице Страдиня есть пациент, у которого уже 48 неоплаченных счетов. Но не оказывать ему помощь стационар не вправе. В Минздраве надеются, что эту проблему удастся решить снижением пациентских взносов.
«Думаю, единственное решение — достаточное финансирование для медицины. Чтобы больницы не терпели. И пациентам снизить плату», - считает министр здравоохранения Анда Чакша.
А пока, по данным общества больниц, общая сумма счетов, неуплаченных пациентами по стране, уже превысила 10 миллионов евро.
LSM
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