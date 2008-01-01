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Новости Латвия | 10 сентября 2018 | 19:57

Понедельник, 10 сентября: летняя погода понемногу отступает

В понедельник утром во многих регионах Латвии будет прохладно, но в течение дня солнце прогреет воздух до +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет преобладать небольшая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха утром составит +7..+14 градусов, а днем — +20..+25 градусов.

В Риге в ближайшие стуки ожидается переменная облачность, вероятность осадков увеличится в понедельник вечером, возможны грозы. Температура воздуха ранним утром составит +14 градусов, в пригородах — до +11 градусов. Максимальная температура днем — +24 градуса в центре города и +21 градус у моря.

LSM
 

LSM

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