Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 сентября
День программиста
Именины:
Иза, Изабелла / Геннадий
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня у окружающих, да и у вас лично, может создаться впечатление, что вы - единственный человек, понимающий, что происходит. По-видимому, так оно и будет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1585 ()
|GBP
|0.8903 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.1609 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Аэропорт ждет частных инвестиций
Даугавпилсскому аэропорту быть, - убеждены депутаты городской думы, утвердив положение конкурса о пр ...
2. Зато нас по головке погладят! {230}
3. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. День невероятной цены в Даугавпилсском театре
7. Дни Европейского культурного наследия 2018 в Даугавпилсской крепости
8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
9. Цель сборной Латвии по футболу — первое место в группе в Лиге наций
10. В городе пройдёт 7-й Фестиваль «Даугавпилс ReStArt 2018»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 9 сентября 2018 | 18:14
В Латгалии под колесами машины погибла молодая женщина
В субботу, 8 сентября, на дорогах Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, пострадали 27 человек, сообщает LETA со ссылкой на Государственную полицию.
В Берзкалнской волости Балвского края водитель автомобиля Audi сбил женщину 1980 г.р., которая погибла на месте происшествия. Авария произошла около четырех часов дня.
Добавить комментарий