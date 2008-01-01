В Латгалии под колесами машины погибла молодая женщина

Новости Происшествия | 9 сентября 2018 | 18:14

Пресс-фото Пресс-фото

В субботу, 8 сентября, на дорогах Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, пострадали 27 человек, сообщает LETA со ссылкой на Государственную полицию.

В Берзкалнской волости Балвского края водитель автомобиля Audi сбил женщину 1980 г.р., которая погибла на месте происшествия. Авария произошла около четырех часов дня.

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