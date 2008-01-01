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Новости Общество | 6 сентября 2018 | 18:58
Теплосети призывают клиентов погасить долги до начала отопительного сезона
Теплосети призывают клиентов погасить долги до начала отопительного сезона и обещают при соблюдении некоторых условий списать штрафные санкции за последние 12 месяцев. В межсезонье, когда счета за отопление минимальны, предприятие старается снизить долговую нагрузку и предлагает жителям вести оплату на более выгодных условиях.
Предложение предприятия не относится к тем должникам, чей долг уже взымается по решению суда или в суде находится заявление предприятия о взымании долга.
Чтобы заключить соглашение с предприятием, необходимо полностью оплатить долг и написать заявление. В этом случае, здесь обещают списать накопившиеся штрафные проценты за несвоевременную оплату счетов за последние 12 месяцев.
Исполняющий обязанности руководителя предприятия Евгений Оленов подчеркнул, что те клиенты, которые начинают отопительный сезон без долгов, смогут расчитаться за самые холодные месяцы до конца будущего отопительного сезона без начисления штрафов.
Все вопросы по оплате долгов можно выяснить в Отделе по обслуживанию клиентов по адресу 18 Новембра, 4 либо повонив по телефону 654 07547.
Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы
Daugavpils.lv
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