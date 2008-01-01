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Новости Спорт | 6 сентября 2018 | 18:54

Добро пожаловать в мир Карате!

Даугавпилсская Академия карате “LFSKA” приглашает детей и взрослых на занятия Карате!

Со слов президента Академии Андрея Комара (7 дан):

“Современное карате, основанное на традиционных ценностях восточных воинских искусств, формирует у занимающихся сильный и целеустремлённый характер, гармонично развивает физически и приобщает к загадочному миру восточной культуры и философии. Спортивное карате даёт возможность проверить и развить своё мастерство на татами, стараясь прославить свою школу, город и страну на турнирах различного уровня.

Ждём Вас в наших залах, где под руководством международно признанных Мастеров, Вы откроете для себя интересный и загадочный мир Карате!”

 

Занятия в группах карате Академии “LFSKA” проходят в разных районах города:

Центр города: Даугавпилсская средняя школа Центра (ул. Кандавас 17): вторник, четверг и пятница;

Новый Форштадт: Даугавпилсская 16 средняя школа (ул. Авеню 40): понедельник, вторник и четверг;

Новое Строение: Даугавпилсская Русская средняя школа – лицей (ул. Таутас 59): среда и суббота;

Грива: Даугавпилсcкая 6 средняя школа им. Я. Райниса (ул. Комунала 2), вторник, четверг.

                                                                 Все на Карате!

 

            Дополнительная информация по тел. 29236618 и на домашней странице Академии: www.karateshotokan.lv

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

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