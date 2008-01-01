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Новости Спорт | 6 сентября 2018 | 18:54
Добро пожаловать в мир Карате!
Даугавпилсская Академия карате “LFSKA” приглашает детей и взрослых на занятия Карате!
Со слов президента Академии Андрея Комара (7 дан):
“Современное карате, основанное на традиционных ценностях восточных воинских искусств, формирует у занимающихся сильный и целеустремлённый характер, гармонично развивает физически и приобщает к загадочному миру восточной культуры и философии. Спортивное карате даёт возможность проверить и развить своё мастерство на татами, стараясь прославить свою школу, город и страну на турнирах различного уровня.
Ждём Вас в наших залах, где под руководством международно признанных Мастеров, Вы откроете для себя интересный и загадочный мир Карате!”
Занятия в группах карате Академии “LFSKA” проходят в разных районах города:
Центр города: Даугавпилсская средняя школа Центра (ул. Кандавас 17): вторник, четверг и пятница;
Новый Форштадт: Даугавпилсская 16 средняя школа (ул. Авеню 40): понедельник, вторник и четверг;
Новое Строение: Даугавпилсская Русская средняя школа – лицей (ул. Таутас 59): среда и суббота;
Грива: Даугавпилсcкая 6 средняя школа им. Я. Райниса (ул. Комунала 2), вторник, четверг.
Все на Карате!
Дополнительная информация по тел. 29236618 и на домашней странице Академии: www.karateshotokan.lv
Daugavpils.lv
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