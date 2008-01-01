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Новости Спорт | 6 сентября 2018 | 18:50

Ледовая спортшкола приглашает детей на занятия хоккеем и фигурным катанием

Даугавпилсская Ледовая спортивная школа приглашает мальчиков 2012 и 2013 года рождения на занятия хоккеем, а также детей 2012, 2013 и 2014 года рождения на занятия фигурным катанием.

Занятия в Ледовой спортшколе являются бесплатными.

Подробная информация по телефонам:

отделение хоккея: 28757496 - Вадим, 29769908 - Иван;
отделение фигурного катания: 26888140 - Наталья

Daugavpils
 

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